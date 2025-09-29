Manutenzione ma anche ammodernamento dei software il Comune programma i lavori alla rete semaforica

Alle ordinarie operazioni di controllo, riparazione e aggiornamento degli impianti, eseguite da personale tecnico specializzato, a partire dal mese di ottobre la rete semaforica comunale sarà oggetto di un importante intervento di aggiornamento software e hardware programmato dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

