Manufatti abusivi in area vincolata sigilli dai carabinieri forestali
ORBETELLO – Nel corso dei controlli del territorio in particolare nelle aree particolaremente protette i carabinieri forestali del nucleo di Orbetello hanno scoperto un terreno in area vincolata sul quale erano in corso di realizzazione numerosi manufatti del tutto privi di titoli abilitativi. Il controllo eseguito con il supporto dei tecnici del Comune ha portato alla luce una serie di abusi edilizi di dimensioni considerevoli, in particolare due costruzioni destinate a diventare appartamenti per una superficie ciascuno di oltre 100 metri quadri. Tutto corredato da opere di sistemazione esterna, rampe di cemento e muri di perimetro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: manufatti - abusivi
Montecorvino, manufatti abusivi e illecito smaltimento rifiuti: denunciato imprenditore
Montecorvino, sequestrati manufatti abusivi e denunciato imprenditore per illecito smaltimento rifiuti
Manufatti e fabbricati abusivi: alla demolizione ci pensa alla fine il Comune, con costi per 143 mila euro
Primavalle, scoperta vasta discarica illegale durante un intervento di demolizione di manufatti abusivi: sequestrata area di oltre 6000 metri quadri Una maxioperazione di contrasto al degrado e tutela ambientale è stata eseguita delle pattuglie del XIV Gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Ischia, sequestrati manufatti abusivi e denunciate tre persone https://ift.tt/1iGH03X - X Vai su X
Manufatti abusivi in area vincolata, sigilli dai carabinieri forestali - Nel corso dei controlli del territorio in particolare nelle aree particolaremente protette i carabinieri forestali del nucleo di Orbetello hanno scoperto un terreno in area vincolata sul q ... Segnala msn.com
Minervino di Lecce, scoperti lavori abusivi in area vincolata: sequestrate piantagioni di ulivi - Muretti a secco, un fabbricato in muratura di circa 4 metri quadrati e due colonne in tufo all’ingresso della proprietà. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive