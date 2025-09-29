Manufatti abusivi in area vincolata sigilli dai carabinieri forestali

ORBETELLO – Nel corso dei controlli del territorio in particolare nelle aree particolaremente protette i carabinieri forestali del nucleo di Orbetello hanno scoperto un terreno in area vincolata sul quale erano in corso di realizzazione numerosi manufatti del tutto privi di titoli abilitativi. Il controllo eseguito con il supporto dei tecnici del Comune ha portato alla luce una serie di abusi edilizi di dimensioni considerevoli, in particolare due costruzioni destinate a diventare appartamenti per una superficie ciascuno di oltre 100 metri quadri. Tutto corredato da opere di sistemazione esterna, rampe di cemento e muri di perimetro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

