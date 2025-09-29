Mantova | avanti con Possanzini ma basta errori Contro la Juve Stabia serve un cambio di rotta
Mantova, 29 settembre 2025 – A Mantova “rimbombano” ancora i fischi dei tifosi del “Martelli” e la delusione del presidente Piccoli dopo la rovinosa sconfitta con il Frosinone, ma per la squadra biancorossa è già il momento di tornare in campo. Una vigilia tanto breve quanto difficile quella che accompagnerà la formazione virgiliana alla delicata trasferta in casa di una Juve Stabia senza dubbio maggiormente in salute. Dopo le dichiarazioni del massimo dirigente del Mantova nel dopo-Frosinone (“È necessaria una svolta anche se non deve coincidere necessariamente con il cambio dell’allenatore, ma dobbiamo uscire da questa situazione anche perché non possiamo sciupare tutto il lavoro di questi anni”), la società ha pensato bene di prendere la parola per fare chiarezza, affermando di “confermare piena fiducia a mister Possanzini ed allo staff tecnico” in questo momento nel quale “l’obiettivo prioritario è quello di ricompattarsi con le stesse armi che hanno contraddistinto operato e filosofia societaria sin dall’inizio della presidenza Piccoli”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
