Mantis spiegazione del finale | Benjamin è vivo o morto?

Il finale di Mantis ruota intorno al combattimento a tre tra Han-ul, Jae-yi e Dokgo. Per capire come si sia arrivati a questo scontro bisogna tornare a Kill Boksoon: lì l'assassina protagonista aveva ucciso il suo capo Min-kyu, CEO della MK ENT, e sua sorella Min-hee. Con la caduta della compagnia che deteneva il monopolio nel settore, il caos si diffuse e i sicari di livello medio-basso persero sicurezza. Tra loro c'era Han-ul, che fondò una propria agenzia per mantenere sé stesso e i suoi amici Jae-yi, Dong-young, Su-min e Bboombye. Per crescere, Han-ul cercò il sostegno del suo ex mentore Dokgo, ma questi era impegnato a ricostruire la MK ENT e gli chiese di abbandonare il nuovo gruppo.