Manovra Bordignon Forum Famiglie | Dal Governo segnali incoraggianti Urgenti quoziente familiare riforma Isee e potenziamento Assegno Unico
“In una fase emergenziale di denatalità e di invecchiamento della popolazione, è prioritario pensare al futuro del Paese partendo dalle esigenze della famiglia, la sola che può garantire insieme sviluppo economico, coesione sociale e cura intergenerazionale, assolvendo appieno alla funzione di ammor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: manovra - bordignon
Il Forum Famiglie al ministro Giorgetti: “Taglio Irpef in base ai figli, non lineare” - Dal fisco all’assegno unico, le proposte per la manovra: libri detraibili, fondi stabili per i centri estivi, bonus ... Da repubblica.it
Scuola: Bordignon (Forum Famiglie), “detrazione fiscale su libri di testo passo necessario per garantire il diritto allo studio di tutti” - “Accogliamo con favore l’ipotesi, allo studio del Governo in vista della prossima Manovra, di introdurre una detrazione fiscale del 19% sui libri di testo. Scrive agensir.it