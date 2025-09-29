Manovra antismog dall’1ottobre limiti alla circolazione a Carpi

Da mercoledì 1 ottobre entrano in vigore anche a Carpi le regole della manovra antismog, prevista dal Piano aria integrato 2030 della Regione Emilia Romagna, che prevedono limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti, l’obbligo di non superare i 19 gradi per il riscaldamento nelle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

MARKET DRIVER: GB, inflazione sotto attese ma spazio manovra BoE limitato (Capital.com) - A febbraio l'inflazione nel Regno Unito e' aumentata meno del previsto, sia a livello headline sia core, ma nel breve termine la BoE non gode di ampio spazio di manovra in quanto il ... Segnala milanofinanza.it

MARKET DRIVER: Governo GB ha limitato spazio manovra (Ing) - "Il Pil del quarto trimestre del Regno Unito non è stato così negativo come avrebbe potuto essere, anche se i dettagli non sono stati eccellenti. Secondo milanofinanza.it