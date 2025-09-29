Mannini lancia l' Italia | Australia battuta nell' esordio al Mondiale Under20

In Cile gli azzurrini vincono grazie al rigore del talentino della Roma, in prestito alla Juve Stabia. Mercoledì seconda gara contro Cuba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mannini lancia l'Italia: Australia battuta nell'esordio al Mondiale Under20

