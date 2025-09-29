Mannini lancia l' Italia | Australia battuta nell' esordio al Mondiale Under20
In Cile gli azzurrini vincono grazie al rigore del talentino della Roma, in prestito alla Juve Stabia. Mercoledì seconda gara contro Cuba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Mondiale inizia bene! Mannini lancia l'Italia verso i primi tre punti - L'esterno di proprietà della Roma, ora alla Juve Stabia, firma il successo contro l'Australia nella gara d'esordio ... Segnala gazzettaregionale.it
A Nunziata basta Mannini: l'Italia U20 batte di misura l'Australia - Parte bene il Mondiale U20 per gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata: l'Italia regola di misura l'Australia grazie al rigore trasformato da Mannini al decimo minuto di gioco. Segnala tuttosport.com