Manipolatore scaltro lucido le motivazioni dei giudici sul ragazzino che sterminò la famiglia a Paderno Dugnano

“Manipolatore”, “scaltro” e attratto “dall’ideologia fascista”, nazista e “omofoba”. Sono le valutazioni dei giudici che lo scorso 27 giugno hanno condannato a 20 anni il ragazzino che sterminò la sua famiglia Paderno Dugnano (Milano). L’allora 17enne era “guidato da un pensiero stravagante” e “bizzarro”, raggiungere “l’immortalità attraverso l’eliminazione della propria famiglia”, ma ancora sotto il suo “controllo”. Tanto che ha “distinto la realtà dall’immaginazione” e “ha lucidamente programmato, attuato, variato secondo il bisogno le proprie azioni, prima, durante e dopo” scrive il Tribunale per i minorenni nel motivare la pena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

