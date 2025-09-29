Manipolatore scaltro lucido le motivazioni dei giudici sul ragazzino che sterminò la famiglia a Paderno Dugnano
“Manipolatore”, “scaltro” e attratto “dall’ideologia fascista”, nazista e “omofoba”. Sono le valutazioni dei giudici che lo scorso 27 giugno hanno condannato a 20 anni il ragazzino che sterminò la sua famiglia Paderno Dugnano (Milano). L’allora 17enne era “guidato da un pensiero stravagante” e “bizzarro”, raggiungere “l’immortalità attraverso l’eliminazione della propria famiglia”, ma ancora sotto il suo “controllo”. Tanto che ha “distinto la realtà dall’immaginazione” e “ha lucidamente programmato, attuato, variato secondo il bisogno le proprie azioni, prima, durante e dopo” scrive il Tribunale per i minorenni nel motivare la pena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: manipolatore - scaltro
La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia - Oggi le motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per il giovane che nel 2024 uccise padre, madre e fratellino. Riporta rtl.it
Strage Paderno, il giudice: «Riccardo Chiarioni lucido mentre uccideva la famiglia. Manipolatore, scaltro e attratto dal nazismo» - Riccardo Chiarioni era «guidato da un pensiero stravagante» e «bizzarro» quella notte tra il 31 agosto e il primo settembre ... Secondo msn.com