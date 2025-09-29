Manfredonia 49 anni dopo lo scoppio dell’ex petrolchimico c' è l' accordo per un nuovo modello di salute
Lo scoppio del petrolchimico Anic 49 anni dopo. La Casa della Salute e dell’Ambiente e il Comune di Manfredonia hanno organizzato una due giorni di convegni per fare il punto della situazione a quasi mezzo secolo dall’evento. Ogni anno il 26 settembre, a Manfredonia, è il giorno del ricordo, ma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: manfredonia - anni
ARSENICO E VECCHIE FERITE Manfredonia, a 49 anni dal disastro Enichem firmato accordo con AReSS: “Città ancora ferita” Video - facebook.com Vai su Facebook
Manfredonia a 49 anni dallo scoppio dell’ex petrolchimico, firmato accordo Comune-Aress per un nuovo modello di salute - Manfredonia a 49 anni dallo scoppio dell’ex petrolchimico, firmato accordo Comune- Lo riporta ilsipontino.net
Manfredonia 49 anni dopo il disastro dell’ex Enichem: la città torna a parlare di salute e ambiente - A 49 anni dalla storica mobilitazione del 26 settembre 1976, a seguito del disastro dell'ex Enichem, Manfredonia ricorda e rilancia il proprio impegno per ... Segnala ilsipontino.net