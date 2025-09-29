Mandorle nuovi studi dimostrano ruolo in benessere intestinale e del cuore

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Due nuove ricerche dimostrano che l'assunzione quotidiana di mandorle può favorire la salute intestinale e avere un ruolo nell'asse intestino-cuore. La prima, promossa da Almond Board of California - informa una nota - ha dimostrato che le mandorle hanno un potenziale significativo come alimento funzionale con un effetto prebiotico, cioè in grado di migliorare l'equilibrio e la diversità dei batteri intestinali, aumentando i livelli di quelli benefici come Bifidobacterium, Lactobacillus e Roseburia. Inoltre, può aumentare la produzione di composti benefici come gli acidi grassi a catena corta (Scfa), che aiutano a proteggere il rivestimento intestinale, a mitigare l'infiammazione e a sostenere la salute metabolica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mandorle, nuovi studi dimostrano ruolo in benessere intestinale e del cuore

