Mandato via da Sonia Bruganelli ecco perché Daniel Nilsson di Avanti un altro rompe il silenzio

Le nuove registrazioni di “Avanti un Altro” stanno vivendo giorni movimentati, non tanto per il programma in sé, quanto per le polemiche esplose intorno al cambio di uno dei volti storici del salotto televisivo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il celebre Bonus, figura amatissima dal pubblico, non sarà più Daniel Nilsson ma Luca Vetrone, scelta che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan della trasmissione di Canale 5. In molti, infatti, non hanno gradito l’addio al modello svedese, presente nel cast dal 2012, considerandolo parte integrante dell’identità del format. La decisione di sostituire Nilsson non è stata accompagnata da spiegazioni ufficiali da parte della produzione, ma le indiscrezioni non sono mancate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it