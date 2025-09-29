Mancato rinnovo del contratto | stop per 30 autisti interinali ANM

Tempo di lettura: 2 minuti L ‘ANM ed il Comune di Napoli non rinnovano il contratto di lavoro, in scadenza domani 30 settembre, ad oltre 30 autisti “interinali”. Parliamo di operatori d’esercizio in servizio per l’ANM dall’estate scorsa, assunti per essere impiegati soprattutto, ma non solo, sulle navette sostitutive che hanno sopperito alla chiusura della tratta metropolitana linea 1 da Chiaiano a Piscinola. Un lavoro eccezionale che ha limitato tantissimo i disservizi dovuti alla decisione discutibile dell’ANM e della proprietà di effettuare i lavori sui binari di giorno e non di notte. Ebbene, ad un giorno dalla scadenza del contratto, senza alcuna comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, a questi lavoratori viene fatto sapere che dal 1° ottobre non saranno più in servizio per l’ANM. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mancato rinnovo del contratto: stop per 30 autisti interinali ANM

In questa notizia si parla di: mancato - rinnovo

