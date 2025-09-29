Mancano italiani E il primo – sorprendente – mondiale di ciclismo in Africa passa inosservato
Premessa inevitabile. Appartengo a una generazione per cui il mondiale di ciclismo era un avvenimento atteso e seguito quanto oggi lo è una finale di Champions League. Anzi, per essere precisi non si trattava solo di una giornata, il tutto durava una settimana o dieci giorni. Si cominciava con la pista, il prestigioso inseguimento individuale e la spettacolare velocità con gli infiniti duelli tra Maspes e Gaiardoni, per arrivare alla prova su strada in una domenica di fine estate. E allora tutti davanti alla tv a tifare, nei diversi decenni, Baldini, Gimondi, Moser impegnati contro Van Looy, Poulidor, Hinault, Merckx. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mancano - italiani
Nonostante l'aumento dei contagi, solo il 30% degli italiani si è sottoposto almeno una volta a uno screening per le infezioni sessuali. Mancano informazione, accesso ai servizi e una cultura della prevenzione
La crisi del turismo. Grassi, Confesercenti:: "Calo su tutto il territorio, mancano molti italiani"
Estate nera del turismo, calo in Toscana: bene gli stranieri ma mancano gli italiani
Negli ospedali italiani mancano circa 65 mila infermieri e la situazione rischia di diventare insostenibile. I motivi sono molteplici: stipendi più bassi della media europea, turni massacranti, scarse prospettive di carriera e difficoltà nel conciliare lavoro e vita priva - facebook.com Vai su Facebook
Mancano soltanto 2 giorni a Frontiers Health Italia! Siamo felici di partecipare e contribuire alla nuova edizione del principale evento italiano dedicato all'innovazione in sanità organizzato da EVERSANA. Scopri di più: https://lnkd.in/dwUnNPdk - X Vai su X