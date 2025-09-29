Premessa inevitabile. Appartengo a una generazione per cui il mondiale di ciclismo era un avvenimento atteso e seguito quanto oggi lo è una finale di Champions League. Anzi, per essere precisi non si trattava solo di una giornata, il tutto durava una settimana o dieci giorni. Si cominciava con la pista, il prestigioso inseguimento individuale e la spettacolare velocità con gli infiniti duelli tra Maspes e Gaiardoni, per arrivare alla prova su strada in una domenica di fine estate. E allora tutti davanti alla tv a tifare, nei diversi decenni, Baldini, Gimondi, Moser impegnati contro Van Looy, Poulidor, Hinault, Merckx. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mancano italiani. E il primo – sorprendente – mondiale di ciclismo in Africa passa inosservato