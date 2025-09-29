Il Napoli trova la prima sconfitta in Serie A di stagione contro il Milan, ma secondo i quotidiani manca un rigore per gli azzurri: l’operato dell’arbitro Chiffi sotto la lente d’ingrandimento Il Napoli per la prima volta in questa stagione non strappa un successo in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, sono usciti senza punti dalla trasferta di San Siro contro il Milan, con i rossoneri che si sono imposti per 2-1 nei 90 minuti. La partita ha visto gli azzurri pagare caro alcune leggerezze difensive, e anche se c’è stata una reazione importante a seguito del doppio svantaggio, non è stato abbastanza per recuperare il passivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Manca un rigore", bocciato l'arbitro Chiffi a San Siro: cosa reclamava il Napoli