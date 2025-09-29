Manca un rigore bocciato l’arbitro Chiffi a San Siro | cosa reclamava il Napoli
Il Napoli trova la prima sconfitta in Serie A di stagione contro il Milan, ma secondo i quotidiani manca un rigore per gli azzurri: l’operato dell’arbitro Chiffi sotto la lente d’ingrandimento Il Napoli per la prima volta in questa stagione non strappa un successo in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, sono usciti senza punti dalla trasferta di San Siro contro il Milan, con i rossoneri che si sono imposti per 2-1 nei 90 minuti. La partita ha visto gli azzurri pagare caro alcune leggerezze difensive, e anche se c’è stata una reazione importante a seguito del doppio svantaggio, non è stato abbastanza per recuperare il passivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: manca - rigore
Dembele manca un rigore come Donnarumma dice addio
Moviola Inter Udinese, Marelli spiega: «Braccio di Dumfries larghissimo poteva vederlo anche l’arbitro in campo, manca anche un rigore commesso da Pio Esposito»
Calvarese: “Grave errore di arbitro e VAR durante Milan-Bologna, manca un rigore”
Pagelle - Contro la gogna per Conte, in difesa di De Bruyne e McTominay. Quanto ci manca Lukakone nostro Sconfitta immeritata a San Siro. Hojlund non tiene un pallone che sia uno. Il profeta David (Neres) è tornato. De Bruyne nervi saldissimi sul rigore. Le - facebook.com Vai su Facebook
#Tourè: “Il #Pisa avrebbe meritato di vincere. Ci manca un rigore, la mano di #Pongracic era larga” - X Vai su X