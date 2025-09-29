manager temporanei per crescere e superare le crisi

NEL TESSUTO INDUSTRIALE italiano, fatto di piccole e medie imprese dinamiche ma spesso fragili sul piano organizzativo, si fa strada un singolare approccio alla consulenza e al supporto manageriale: è quello del management on demand, una formula che consente alle aziende di accedere a competenze manageriali di alto livello solo quando sono necessarie. In prima linea su questo fronte c’è Mod–Management on Demand, società nata a Roma nel 2012 e oggi in contatto con imprese, fondi e advisor che cercano non solo consulenza, ma un intervento operativo concreto. Mod, dicono i fondatori, "non propone un semplice affiancamento, ma entra nella stanza dei bottoni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

