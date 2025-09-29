' Mamme in Moda' a Cesenatico protagoniste dello shooting fotografico due mamme cesenati

Cesenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, ‘Mamme in Moda’ è andato in scena a Cesenatico. Dieci mamme miss, vincitrici di fascia del concorso ‘Miss Mamma Italiana’, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti, nelle suggestive location di Piazza Spose dei Marinai e del Porto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mamme - moda

Anche tre forlivesi protagoniste dello shooting fotografico 'Mamme in moda' a Cesenatico

mamme moda cesenatico protagonisteAnche tre forlivesi protagoniste dello shooting fotografico 'Mamme in moda' a Cesenatico - Dieci mamme miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato ... Segnala forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mamme Moda Cesenatico Protagoniste