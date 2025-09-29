Un progetto pilota, almeno qui nello spezzino quello dello stallo casalingo che vede un cane proveniente dal canile soggiornare temporaneamente, prima dell’affido definitivo, in un ambiente domestico messo a disposizione da un volontario o, come in questo caso, da una figura professionale qualificata. E’ stata infatti Sara Roversi, istruttrice, educatrice e riabilitatrice cinofila ad aprire le porte della propria casa a Malva, meticcio con tratti da border collie e occhi dolcissimi ospite del canile di via San Venerio da circa due anni, che la vita in quella struttura non è mai riuscita ad accettarla e tantomeno ad adattarvisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malva scopre la felicità. In preaffido a casa di Sara con due nuovi compagni