Malva scopre la felicità In preaffido a casa di Sara con due nuovi compagni
Un progetto pilota, almeno qui nello spezzino quello dello stallo casalingo che vede un cane proveniente dal canile soggiornare temporaneamente, prima dell’affido definitivo, in un ambiente domestico messo a disposizione da un volontario o, come in questo caso, da una figura professionale qualificata. E’ stata infatti Sara Roversi, istruttrice, educatrice e riabilitatrice cinofila ad aprire le porte della propria casa a Malva, meticcio con tratti da border collie e occhi dolcissimi ospite del canile di via San Venerio da circa due anni, che la vita in quella struttura non è mai riuscita ad accettarla e tantomeno ad adattarvisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it