Maltempo sulla costa Bloccato con l’auto nel sottopasso allagato Lo salvano i pompieri
Bombe d’acqua a macchia di leopardo hanno colpito la Riviera delle Palme nella tarda notte e le prime ore di domenica tra Grottammare e Cupra Marittima. Procediamo per ordine. A Grottammare il fenomeno si è concentrato nel centro abitato. Intorno alle 4,20 i vigili del fuoco hanno soccorso una persona rimasta bloccata nell’abitacolo della sua auto nel sottopasso di via Ballestra, dove il livello dell’acqua era cresciuto improvvisamente. Il conducente, a ogni buon conto, aveva ignorato o non si era accorto del semaforo rosso. Sempre a Grottammare si è allagato con acqua e fango il centralissimo corso Mazzini, sottopasso ferroviario compreso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
