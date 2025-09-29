Maltempo in Spagna | la tempesta Gabrielle fa paura Allerta rossa a Valencia scuole chiuse e allagamenti

Madrid, 29 settembre 2025 – Spagna in balia del maltempo. La tempesta Gabrielle continua a flagellare l'est della penisola, con diverse aree in allerta rossa per piogge torrenziali che hanno già causato gravi disagi e inondazioni. La situazione più critica si è registrata nella Comunità Valenciana e in Catalogna, coinvolta anche l' Aragona. Allerta rossa. L' Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha esteso l'avviso di rischio estremo per le coste di Tarragona (Catalogna) e Castiglione, con accumuli previsti fino a 180 litri per metro quadrato. L'allerta massima fino alla mezzanotte è per la costa di Valencia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maltempo in Spagna: la tempesta Gabrielle fa paura. Allerta rossa a Valencia, scuole chiuse e allagamenti

