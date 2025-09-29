Maltempo a Como | Salvini in prefettura per la conta dei danni
Como, 29 settembre 2025 – È iniziata poco prima delle nove di questa mattina la riunione in prefettura a Como con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvin i, per fare il punto della situazione dopo l’ ondata di maltempo che ha colpito l’intero territorio nelle scorse settimane. Oltre a Salvini, sono presenti anche Alessandra Locatelli, ministro per la Disabilità e originaria di Como, il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, l'onorevole Eugenio Zoffili, anch’essi leghisti doc e originari del Comasco, oltre ad altri rappresentanti istituzionali tra cui gli amministratori locali. I temi in discussione sono molti proprio come i danni sul territorio comasco, ferito dall’ondata di maltempo che si è abbattuta a più riprese sulla provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
