Malta | dalla Conference alla Nations League l’outsider fa rotta tra le big
Bologna, 29 settembre 2025 – Il calcio a Malta sta assumendo una piega inaspettata. Il cambio di rotta nell’isola dei cavalieri è stato segnato all’inizio dell’anno dalla qualificazione dell’Hamrun Spartans in Conference League: nessuna squadra maltese si era mai qualificata per la fase a gironi o alla fase campionato di una competizione europea, ma i rossoneri hanno scritto la storia qualificandosi per il torneo dove milita la Fiorentina con una vittoria complessiva per 3-2 sui lettoni del RFS negli spareggi estivi. Gli spartani sono uno dei club più importanti dell’intera isola, la rosa vanta 11 campionati maltesi, 6 Coppe di Malta e 5 Supercoppe di Malta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: malta - conference
Prof. Simone Borg from Malta will be one of the keynote speakers at this conference and book launch tomorrow in Rome. It is organised by "Comunione e Diritto" of the Focolare Movement, on the occasion of the Jubilee of Justice. The event will be streamed liv - facebook.com Vai su Facebook
Polito e Modica fanno la storia a Malta: Hamrun Spartans in Conference League nel segno degli italiani - C’è anche un po’ d’Italia nell’impresa della squadra maltese: il gol di Polito manda la squadra allenata da Modica alla League Phase di Conference League Sapete quante squadre maltesi si sono ... Scrive gianlucadimarzio.com