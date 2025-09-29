Bologna, 29 settembre 2025 – Il calcio a Malta sta assumendo una piega inaspettata. Il cambio di rotta nell’isola dei cavalieri è stato segnato all’inizio dell’anno dalla qualificazione dell’Hamrun Spartans in Conference League: nessuna squadra maltese si era mai qualificata per la fase a gironi o alla fase campionato di una competizione europea, ma i rossoneri hanno scritto la storia qualificandosi per il torneo dove milita la Fiorentina con una vittoria complessiva per 3-2 sui lettoni del RFS negli spareggi estivi. Gli spartani sono uno dei club più importanti dell’intera isola, la rosa vanta 11 campionati maltesi, 6 Coppe di Malta e 5 Supercoppe di Malta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Malta: dalla Conference alla Nations League, l’outsider fa rotta tra le big