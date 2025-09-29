Malore in un centro sportivo | Rocco D’Agostino muore a 65 anni ai piedi di una scala

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fagnano Olona – L’ipotesi più probabile è quella del malore, ma sono in corso gli approfondimenti per chiarire i contorni della morte di un operaio di 65 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri mentr e lavorava in un centro padel di Opera. La vittima è Rocco d’Agostino, residente a Fagnano Olona, nel Varesotto. L’uomo si trovava nel centro sportivo di via Goffredo Mameli 4 per eseguire alcuni lavori d’imbiancatura. Il suo corpo è stato trovato riverso ai piedi di una scala, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’uomo, lavoratore di una ditta esterna, era stato incaricato di ridipingere uno spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

malore in un centro sportivo rocco d8217agostino muore a 65 anni ai piedi di una scala

© Ilgiorno.it - Malore in un centro sportivo: Rocco D’Agostino muore a 65 anni ai piedi di una scala

In questa notizia si parla di: malore - centro

Addio a Jorge Costa, morto a 53 anni per arresto cardiaco il ds ed ex capitano del Porto, il malore improvviso nel centro sportivo del club

Lecce, 35enne morto per strada in pieno centro: era a torso nudo, poi il malore fatale

Choc nel Salento, malore improvviso nel centro commerciale: 62enne si accascia e muore

malore centro sportivo roccoMalore in un centro sportivo: Rocco D’Agostino muore a 65 anni ai piedi di una scala -  A notarne il corpo steso sul pavimento, in un soppalco al di sopra dello spogliatoio, è stato uno de ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Centro Sportivo Rocco