Malore in strada | 79enne soccorso in centro è grave
Un'emergenza sanitaria ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi nel tardo pomeriggio di domenica a Lecco. L'episodio si è verificato nella centrale via Parini Giuseppe, dove un uomo di 79 anni è stato colto da un malore che ha reso necessario l'intervento dell'automedica e dell'ambulanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
