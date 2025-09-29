Malore in strada | 79enne soccorso in centro è grave

Un'emergenza sanitaria ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi nel tardo pomeriggio di domenica a Lecco. L'episodio si è verificato nella centrale via Parini Giuseppe, dove un uomo di 79 anni è stato colto da un malore che ha reso necessario l'intervento dell'automedica e dell'ambulanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

