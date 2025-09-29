Malore in casa a Monterosso muore a 56 anni il Vigile del fuoco tuttofare
IL LUTTO. Livio Mora, caposquadra, lascia la mamma e 9 fratelli e sorelle Un ricordo: «Fu tra gli angeli che mi salvarono la vita». I colleghi: era generoso. I funerali martedì alle 14.30 a Monterosso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
