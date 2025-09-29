Malore durante la maratona Muore davanti alla figlia | Dolore per la comunità
di Nicola Di Renzone Tragedia ieri alla 51esima edizione della Maratona del Mugello. Al chilometro 36 della gara, tra l’ingresso dell’autodromo del Mugello e la frazione di Luco, un turista americano, Gregory Helbig, di 69 anni, in vacanza in Italia insieme alla figlia e da 39 anni appassionato maratoneta, si è improvvisamente sentito male. Anche la figlia era iscritta alla gara mugellana, e stava correndo non lontano da lui. Quando l’uomo si è sentito male, la donna è accorsa, insieme alle prime persone che sono fermate a prestare aiuto. Attimi concitati, nei quali gli altri atleti e lo staff della gara hanno subito chiamato i soccorsi, che sono stati tempestivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
