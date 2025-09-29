Malcolm McDowell al Lucca Film Festival: un’icona del cinema tra successi e controversie. Il Lucca Film Festival ha reso omaggio a uno dei protagonisti più rappresentativi del cinema internazionale: Malcolm McDowell. Attore britannico noto per la sua versatilità e per i ruoli iconici, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale. Durante l’evento, McDowell ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, raccontando aneddoti e riflessioni su alcuni dei suoi personaggi più celebri. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra il pubblico, che ha potuto scoprire dettagli inediti sulla sua esperienza artistica e sui progetti che lo hanno visto protagonista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Malcolm McDowell racconta Lucca, Caligola e la sua carriera senza tempo