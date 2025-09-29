Maker Faire 2025 al Gazometro

Maker Faire Rome - The European Edition torna, dal 17 al 19 ottobre, negli spazi del Gazometro Ostiense con oltre 380 stand espositivi.La manifestazione coinvolge quest’anno, tra gli immancabili makers, le tante realtà produttive fatte di multinazionali, imprese strutturate e start up ambiziose. 🔗 Leggi su Romatoday.it

