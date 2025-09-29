Maker Faire 2025 al Gazometro

Maker Faire Rome - The European Edition torna, dal 17 al 19 ottobre, negli spazi del Gazometro Ostiense con oltre 380 stand espositivi.La manifestazione coinvolge quest’anno, tra gli immancabili makers, le tante realtà produttive fatte di multinazionali, imprese strutturate e start up ambiziose. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Maker Faire Rome – The European Edition: prorogata al 13 luglio la scadenza per l’invio dei progetti

Creatività e idee, con oltre 380 stand espositivi torna ‘Maker Faire Rome’

Tra avatar, droni e robot, torna a Roma la Maker Faire - Dalle sfide tra robot della RoboPitch, al primo avatar della cucina italiana fino al Drone Building Workshop dove costruire un piccolo drone fai da te: sono alcune delle quasi 400 attività in programm ... Da ansa.it

Maker Faire Rome 2025: alla Camera di Commercio la presentazione della rassegna di IA e Robotica