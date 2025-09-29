Maison di Champagne in vendita | Vranken-Pommery pronto a cedere Heidsieck & Co Monopole al gruppo Lanson
Grandi manovre nell'area spumantistica, in un momento di crisi di vendite per tutta la denominazione. L'intesa tra le due società quotate in Borsa sarà operativa dal primo ottobre. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: maison - champagne
Maison Massucco. . C’è un filo che unisce champagne e orange wine, il Piemonte e il Collio, la visione di Alberto Massucco e quella di Joško Gravner. Ieri sera abbiamo celebrato una nuova collaborazione straordinaria: Maison Massucco distribuirà i vini di Gr - facebook.com Vai su Facebook
Champagne Vranken punta sull'Italia: accordo esclusivo con D&C S.p.A - Annunciata una partnership strategica tra la Maison di Champagne francese Vranken- Segnala horecanews.it
Champagne Vranken-Pommery in tavola al 24° congresso Jre a Stresa - La maison sostiene l'associazione sin dalla sua creazione: lo dimostra anche in questa occasione, quando abbinerà al Risotto del da poco associato Daniel Canzian il suo Cuvée Louise Brut millesimo ... Riporta italiaatavola.net