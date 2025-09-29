Maia Sandu la Presidente che sfida Mosca e guarda all’Europa
In un Paese sospeso tra l’influenza russa e l’aspirazione europea, una donna candidata a Presidente emerge come il volto di un Paese deciso a cambiare rotta. Economista di formazione internazionale, prima donna alla guida della Repubblica moldava, Maia Sandu ha costruito la sua leadership su riforme strutturali, lotta alla corruzione e integrazione nell’Unione Europea. Osteggiata da Mosca e dai partiti filo?russi, è riuscita comunque a conquistare la rielezione nel 2024 e a ottenere il pieno controllo parlamentare nel 2025, aprendo la strada a un referendum costituzionale sull’adesione all’Ue. Dalle origini sovietiche a Harvard. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
