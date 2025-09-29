Maia Sandu chi è la presidente della Moldavia leader del partito europeista Pas
Nonostante i sondaggi indicassero il rischio di un parlamento frammentato, il Partito di Azione e Solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean ha vinto con ampio margine le elezioni legislative in Moldavia, ottenendo circa il 50 per cento dei voti. Il Blocco Patriottico, formato da quattro partiti filorussi e guidata dall’ex presidente Igor Dodon, si è invece fermato poco sopra il 24 per cento. Ecco chi è Sandu, presidente della Moldavia che ha rafforzato la rotta verso l’Unione europea. La formazione accademica come economista e il master a Harvard. Maia Sandu (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
La Moldavia sceglie l'Europa e s'affida ancora a Maia Sandu. Protestano i filorussi, esultano a Bruxelles (di M. Lupis)
Tg3. . Netta vittoria degli europeisti della presidente Maia Sandu nelle elezioni legislative in Moldova. I partiti filorussi contestano il risultato e chiamano i sostenitori a scendere in piazza. Romana Fabrizi per il Tg3 delle 12 del 29 settembre 2025
