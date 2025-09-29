Maia Sandu chi è la presidente della Moldavia leader del partito europeista Pas

Nonostante i sondaggi indicassero il rischio di un parlamento frammentato, il Partito di Azione e Solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean ha vinto con ampio margine le elezioni legislative in Moldavia, ottenendo circa il 50 per cento dei voti. Il Blocco Patriottico, formato da quattro partiti filorussi e guidata dall’ex presidente Igor Dodon, si è invece fermato poco sopra il 24 per cento. Ecco chi è Sandu, presidente della Moldavia che ha rafforzato la rotta verso l’Unione europea. La formazione accademica come economista e il master a Harvard. Maia Sandu (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

