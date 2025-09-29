Magra Azzurri si regala la quaterna Primo sorriso per il Don Bosco
Nel terzo turno del campionato di Promozione ligure girone B il Magra Azzurri liquida con un secco 4-1 il San Desiderio. La sfida si sblocca nella ripresa quando al 54’ Elhdiy, su passaggio filtrante di Sbarra, apre le danze. Al 78’ il neoentrato Salamina su punizione raddoppia. Nel finale inizia lo show di Eldihy che all’85’cala il tris, anticipando il portiere avversario e che al 93’ a porta vuota fa poker. Nel frattempo all’84’ i genovesi siglano il gol della bandiera con Bucchieri. Capovolgimenti di fronte ed emozioni non mancano al "Falconara" tra il Don Bosco Spezia Calcio che conquista il primo successo e la Santerenzina ancora a quota zero punti in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
