Maglione rientra a casa | I volontari sono stati feriti Il rischio ora è troppo alto

Il viaggio del pistoiese Nicola Maglione a bordo della Fair Lady, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza, finisce qui. Non un ripensamento, ma la valutazione di un rischio troppo alto, rispetto a quello preventivato in partenza. Maglione ha sempre chiarito che la sua missione è stata dettata da un sentimento di vicinanza verso la parte di umanità perseguitata, al di là di ogni bandiera. "Io mi sarei imbarcato anche se ad essere colpiti e perseguitati fossero stati i civili Israeliani, non è una questione di bandiere, ma una questione di ritrovare quella umanità che oggi sembra perduta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

