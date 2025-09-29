Magalli replica alla Ricciarelli | Mantieni viva la polemica per andare ospite nei programmi
Ricciarelli attacca, Magalli risponde. Dopo le parole della cantante, nuovamente ospite ieri a Verissimo per parlare di Pippo Baudo, l’ex conduttore de I Fatti Vostri ha replicato con un lungo post sui social: Cara Katia, ti rispondo su Facebook, che è uno spazio pubblico, dato che tu hai parlato di me a Verissimo, che è anche lui pubblico. ha esordito Magalli prima di ribadire la sua posizione in questa storia: Intanto volevo ricordare e precisare che noi ci conosciamo da 54 anni, da quel lontano 1971 che mi vide giovane regista di Rai Cultura venire nella tua città a realizzare un servizio su di te che avevi appena vinto un importante concorso per voci nuove della lirica organizzato dalla Rai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
