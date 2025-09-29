Magalli replica a Ricciarelli | A te interessa la polemica per andare ospite penso retribuita in vari programmi

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavolta Giancarlo Magalli si è servito di Facebook per rispondere a Katia Ricciarelli. Nessuna intervista, nessun racconto televisivo: dopo l'ultimo racconto che la soprano, ex moglie di Pippo Baudo, ha rilasciato ieri a Verissimo, programma di cui è stata ospite per la seconda volta in poche. 🔗 Leggi su Today.it

Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo: ‘Tieni viva la polemica per andare in tv’

