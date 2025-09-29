Magalli replica a Ricciarelli | A te interessa la polemica per andare ospite penso retribuita in vari programmi

Stavolta Giancarlo Magalli si è servito di Facebook per rispondere a Katia Ricciarelli. Nessuna intervista, nessun racconto televisivo: dopo l'ultimo racconto che la soprano, ex moglie di Pippo Baudo, ha rilasciato ieri a Verissimo, programma di cui è stata ospite per la seconda volta in poche. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: magalli - replica

Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo: ‘Tieni viva la polemica per andare in tv’

Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo: “Nessun attacco, solo verità su Pippo Baudo” Verissimo #KatiaRicciarelli #Baudo #Magalli https://blogsocialtv.com/giancarlo-magalli-replica-a-katia-ricciarelli-dopo-verissimo-nessun-attacco-solo-ve - X Vai su X

Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare uno schiaffo per le sue parole su Pippo Baudo La replica di Magalli - facebook.com Vai su Facebook

Magalli replica alla Ricciarelli: “mantieni viva la polemica per andare in tv” - “ Ho solo detto che trovavo curioso che per parlare con Pippo tu ricorressi alla mediazione di Dina, che tu non hai mai amato molto, invece di chiamarlo sul suo numero privato, del quale avresti ... ultimenotizieflash.com scrive

Magalli risponde a Katia Ricciarelli: “Ho riferito quanto mi disse Baudo. A me uno schiaffo? Vuoi solo polemica” - Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare "una sberla" per le sue parole su Pippo ... fanpage.it scrive