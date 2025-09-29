Maestra maltratta bambini | Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni

Shock a Montevarchi Sette bambini tra uno e tre anni sono stati vittime di maltrattamenti da parte della titolare di un asilo nido privato. Schiaffi, minacce e umiliazioni hanno segnato i primi anni dei piccoli, provocando danni psicologici certificati da una consulenza tecnica. Il tribunale interviene Il tribunale di Arezzo ha condannato in solido la maestra e il Comune di Montevarchi a risarcire le famiglie, con un importo che può arrivare fino a 1,2 milioni di euro. La decisione arriva dopo che le famiglie hanno deciso di agire in sede civile, non potendosi costituire parte civile nel processo penale, dove la donna aveva patteggiato per maltrattamenti e abuso di professione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Maestra maltratta bambini: Comune di Montevarchi condannato a risarcire fino a 1,2 milioni

