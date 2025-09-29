Maestra d’asilo vende vodka fatta in casa per arrotondare e avvelena 25 persone

A Slantsy, cittadina russa, una maestra d’asilo è stata arrestata per produzione illegale di vodka. L’alcolico, in questione, ha causato la morte di venticinque persone per avvelenamento da metanolo. La settantenne, stando a quanto riportato dai tabloid locali, avrebbe iniziato a produrre l’acquavite a basso costo, per cercare di ricavare un’ulteriore entrata mensile. Dell’imbottigliamento e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: maestra - asilo

Accordo tra la maestra con il profilo Onlyfans e l’asilo dove lavorava

Treviso, la maestra licenziata per il profilo su OnlyFans raggiunge l'accordo con l'asilo

Lavinia in coma da anni dopo incidente all’asilo: “Poteva essere evitato: maestra e automobilista distratte e irresponsabili”

Lettera di una maestra d'asilo ai suoi alunni per spiegare la sua adesione allo sciopero per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Cambia maestra asilo, ancora niente scuola per 6 a Ventimiglia - X Vai su X

Maestra d’asilo vende vodka fatta in casa per arrotondare e causa una strage, 25 morti avvelenati in Russia - Secondo l’accusa, la donna avrebbe prodotto il liquore in casa vendendolo poi a un uomo che si sarebbe occupato di imbottigliamento e vendita della vodka ... Secondo fanpage.it

Maestra d'asilo vende vodka fatta in casa e provoca una strage: almeno 25 morti - Una donna di 60 anni, accusata di produrre il liquore illegale, è stata arrestata dalla polizia russa insieme a un uomo di 78 anni, suo complice nella vendita ... Segnala today.it