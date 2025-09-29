Maestra d' asilo vende vodka fatta in casa e provoca una strage | almeno 25 morti

La polizia russa ha arrestato una maestra d'asilo e un suo complice, perché ritenuti i responsabili della morte di diverse persone, decedute per avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto vodka fatta in casa. In manette sono finiti Olga Stepanova, di 60 anni, e Nikolai Boytsov, 78 anni, entrambi. 🔗 Leggi su Today.it

