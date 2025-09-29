Madre e figlia regina e principessa In Navarra Letizia di Spagna e Leonor hanno mostrato un' intesa perfetta anche nello stile
S pecchio, specchio delle mie brame, chi è la più elegante del reame? In Navarra la risposta è duplice. Perché quando Letizia di Spagna e sua figlia, la principessa Leonor, appaiono insieme, la scena si sdoppia in un gioco di rimandi stilistici e sguardi complici. Durante la loro recente visita ufficiale nella cittadina di Tudela, madre e figlia hanno offerto una lezione di stile coordinato, dimostrando come l'eleganza sia un affare di famiglia. Un viaggio tra storia, impegni futuri e look impeccabili.
