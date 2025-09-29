Madagascar il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni di acqua ed elettricità in tutto il paese dell’Oceano Indiano. «Ho deciso di revocare le funzioni di Primo Ministro e di governo. In attesa della formazione del nuovo governo, coloro che sono in carica svolgeranno il ruolo di ministri ad. 🔗 Leggi su Feedpress.me

