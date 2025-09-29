Macerata lo spoglio in diretta | i risultati delle elezioni regionali 2025 nelle Marche

Macerata, 29 settembre 2025 – Urne chiuse, è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali delle Marche. E’ possibile seguire i risultati in tempo reale del voto in provincia di Macerata nella mappa interattiva qui sotto.  Ieri, domenica 28 settembre, e oggi sono stati  36.920 i maceratesi chiamati ai seggi per l’elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale. Tra questi 88 sono stati i giovani del capoluogo che hanno potuto andare al voto per la prima volta.  Risultati delle elezioni nelle Marche: lo spoglio in diretta nella provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

