Macerata lo spoglio in diretta | i risultati delle elezioni regionali 2025 nelle Marche
Macerata, 29 settembre 2025 – Urne chiuse, è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali delle Marche. E’ possibile seguire i risultati in tempo reale del voto in provincia di Macerata nella mappa interattiva qui sotto. Ieri, domenica 28 settembre, e oggi sono stati 36.920 i maceratesi chiamati ai seggi per l’elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale. Tra questi 88 sono stati i giovani del capoluogo che hanno potuto andare al voto per la prima volta. Risultati delle elezioni nelle Marche: lo spoglio in diretta nella provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#Elezioni #Regionali2025 Nelle #Marche si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Alle 23, affluenza al 38%, -5% sulla tornata precedente. In #ValledAosta (voto chiuso ieri), affluenza al 63%, (70,5% nel 2020): scrutinio dalle 8. Dalle 15:00 Speciale #GR1 http:// - X Vai su X
Marche, gli instant poll in diretta: Acquaroli (centrodestra) 48,5%-52,5%, Ricci (centrosinistra) 45,5%-49,5% - In base ai primi instant poll di Swg per il TgLa7, nelle Marche il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli si assesta tra il 48,5% e il 52,5% dei voti, in vantaggio sullo sfidante di ... Scrive ilfattoquotidiano.it