Macerata, 29 settembre 2025 – Urne chiuse, è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali delle Marche. E’ possibile seguire i risultati in tempo reale del voto in provincia di Macerata nella mappa interattiva qui sotto. Ieri, domenica 28 settembre, e oggi sono stati 36.920 i maceratesi chiamati ai seggi per l’elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale. Tra questi 88 sono stati i giovani del capoluogo che hanno potuto andare al voto per la prima volta. Risultati delle elezioni nelle Marche: lo spoglio in diretta nella provincia di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macerata, lo spoglio in diretta: i risultati delle elezioni regionali 2025 nelle Marche