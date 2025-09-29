Ma sì è proprio lei Da Ballando con le stelle ad Amici | la presentazione ufficiale

Caffeinamagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova edizione di Ballando con le stelle non è partita nel migliore dei modi. Dopo mesi di polemiche legate ai costi e alle scelte del cast, l’esordio non ha regalato gli ascolti travolgenti che la Rai si aspettava. Milly Carlucci e la sua squadra hanno messo in scena la solita macchina perfetta, ma la concorrenza si è rivelata più forte del previsto, lasciando al programma un risultato più tiepido del solito. >> “Devo ringraziare Dio”. La ruota della fortuna, Gerry e Samira in lacrime a fine puntata: lo studio esplode dopo l’annuncio Eppure, nonostante il fascino del dance show di Rai 1 resti intatto, qualcosa sembra essersi incrinato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: proprio - ballando

“Ballando”, il rumor sulla famosa cantante: Milly vuole proprio lei

“Le ha risposto proprio così”. Ballando con le stelle, la vip categorica con Milly Carlucci

Scintille a “Ballando”, Barbara D’Urso: la frecciatina al veleno arriva proprio da lui

Cerca Video su questo argomento: S236 232 Proprio Ballando