Ma sì è proprio lei Da Ballando con le stelle ad Amici | la presentazione ufficiale
La nuova edizione di Ballando con le stelle non è partita nel migliore dei modi. Dopo mesi di polemiche legate ai costi e alle scelte del cast, l’esordio non ha regalato gli ascolti travolgenti che la Rai si aspettava. Milly Carlucci e la sua squadra hanno messo in scena la solita macchina perfetta, ma la concorrenza si è rivelata più forte del previsto, lasciando al programma un risultato più tiepido del solito. >> “Devo ringraziare Dio”. La ruota della fortuna, Gerry e Samira in lacrime a fine puntata: lo studio esplode dopo l’annuncio Eppure, nonostante il fascino del dance show di Rai 1 resti intatto, qualcosa sembra essersi incrinato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: proprio - ballando
“Ballando”, il rumor sulla famosa cantante: Milly vuole proprio lei
“Le ha risposto proprio così”. Ballando con le stelle, la vip categorica con Milly Carlucci
Scintille a “Ballando”, Barbara D’Urso: la frecciatina al veleno arriva proprio da lui
"La mia è una squadra di supereroi, ognuno di loro ha il proprio superpotere, la propria capacità di essere speciale per il pubblico italiano, una riconoscibilità, una fama importanti. Vengono a Ballando con le stelle a mettersi in gioco per noi, e di questo gli sia - facebook.com Vai su Facebook
Teme lo scontro con Selvaggia Lucarelli? Barbara D’Urso: “Per me non è un problema. La giuria fa il proprio lavoro. Io non ho paura, io ho solamente paura di ballare, dell’esibizione. Al dopo non ci penso proprio, ognuno in quella giuria ha la mia stima” #Ball - X Vai su X