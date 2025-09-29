Ma quale Ohio d' Italia | Acquaroli straccia Ricci nelle Marche Boom di Fratelli d' Italia

Era accreditata come l''Ohio' d'Italia, come regione in bilico che poteva condizionare l'esito dell'intera tornata di elezioni regionali. Ma così non è stato. Nelle Marche si conferma il centrodestra con Francesco Acquaroli, che batte il suo rivale di centrosinistra Matteo Ricci (appoggiato da tutte le forze di minoranza con l'esclusione di Azione): a spoglio ancora in corso il governatore uscente di Fratelli d'Italia incassa - secondo le proiezioni - percentuali di consenso tra il 51,3% e il 52,2%, mentre lo sfidante dem si ferma tra il 44,7% e il 45,5%. Sempre secondo le proiezioni, FdI si conferma primo partito con il 28,3%,seguono il Pd al 23,1%, FI all'8,1%. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ma quale “Ohio d'Italia”: Acquaroli straccia Ricci nelle Marche. Boom di Fratelli d'Italia

