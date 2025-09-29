Ma è davvero lui? Vittorio Sgarbi si fa rivedere dopo la depressione e la lite con la figlia | le immagini

Dopo mesi trascorsi lontano dai riflettori, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico. Il critico d’arte, volto noto della politica e della televisione, aveva scelto il silenzio per affrontare un periodo complesso, segnato da diversi interventi e soprattutto da una lunga depressione che lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica. La sua ricomparsa è avvenuta in un contesto particolare: le elezioni regionali nelle Marche. Sgarbi ha scelto proprio il suo comune di residenza, San Severino Marche, dove vive dal 2017, per riaffacciarsi. Le immagini che lo ritraggono alle urne non sono finite lì per caso: è stato lui stesso a diffonderle sui suoi profili social, quasi a voler marcare la volontà di riappropriarsi di una presenza pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it