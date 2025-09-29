MO Palazzo Chigi | proposta Trump possibile svolta Italia farà sua parte
Roma, 29 set. (askanews) – “Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. La fine delle ostilità è fondamentale anche per poter affrontare la terribile crisi umanitaria che colpisce la popolazione civile della Striscia e che rappresenta una tragedia assolutamente ingiustificabile e inaccettabile. La proposta presentata oggi dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può rappresentare una svolta in questo processo, permettendo di giungere ad una cessazione permanente delle ostilità, al rilascio immediato di tutti gli ostaggi e ad un accesso umanitario pieno e sicuro per la popolazione civile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: palazzo - chigi
“Meloni non dura”, così parlò Conte: parte il sonoro sberleffo di FdI, la premier sorpassa Giuseppi con 989 giorni a Palazzo Chigi…
Giorgia Meloni è da 989 giorni a Palazzo Chigi. Superato Giuseppe Conte
Si scrive Pier Silvio, si legge Giorgia. Il “pizzino” di Arcore che arriva da Palazzo Chigi - RETROSCENA ESCLUSIVO
Nota di Palazzo #Chigi: Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. La fine delle ostilità è fondamentale anche per poter affrontare la terribile crisi umanitaria che colpis - X Vai su X
Il 1° ottobre a Palazzo Chigi ad Ariccia, i ragazzi dei Castelli Romani incontrano Augusto Di Meo, testimone dell’omicidio di Don Diana, per riflettere su legalità e memoria #castellinotizie @liberacastelliromani - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo Chigi "Proposta Trump può rappresentare una svolta per Gaza" - "Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. Scrive msn.com
Palazzo Chigi: 'Bene il piano di Trump, può essere una svolta' - , presenta un ambizioso progetto di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza, con il pieno coinvolgimento dei ... Segnala ansa.it