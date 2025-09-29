La perdita di Clara Lambertucci: un momento di grande dolore per Rosanna. Una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo, riguarda la scomparsa di Clara Lambertucci, sorella della nota conduttrice italiana Rosanna. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali social della presentatrice, che ha condiviso ricordi e sentimenti profondi legati alla perdita di una figura fondamentale della sua vita. Questo evento segna un momento di forte emozione e riflessione sulla fragilità dell’esistenza. annuncio ufficiale e ricordo affettuoso. comunicazione sui social e ricordo condiviso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lutto profondo per Rosanna Lambertucci