Lutto profondo per Rosanna Lambertucci
La perdita di Clara Lambertucci: un momento di grande dolore per Rosanna. Una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo, riguarda la scomparsa di Clara Lambertucci, sorella della nota conduttrice italiana Rosanna. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali social della presentatrice, che ha condiviso ricordi e sentimenti profondi legati alla perdita di una figura fondamentale della sua vita. Questo evento segna un momento di forte emozione e riflessione sulla fragilità dell’esistenza. annuncio ufficiale e ricordo affettuoso. comunicazione sui social e ricordo condiviso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: lutto - profondo
Aubrey Plaza è il lutto dopo la morte del marito: "È come in Misteri dal profondo, un burrone pieno di mostri"
La Fratellanza Popolare di Caldine partecipa con profondo cordoglio al lutto del nostro volontario Sandro e della sua famiglia per la scomparsa della figlia Valentina. - facebook.com Vai su Facebook
Grave lutto per Rosanna Lambertucci - Rosanna Lambertucci piange la sorella Clara, una figura fondamentale nella sua vita. Lo riporta bigodino.it
Rosanna Lambertucci: «Il sesso a 80 anni è bellissimo. La dieta? Due tazze di tè e uova cotte» - A 80 anni Rosanna Lambertucci continua a sorprendere per energia, vitalità e passione per la vita. Scrive ilmattino.it