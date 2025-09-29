Lutto per Romelu Lukaku | è morto il padre Roger a 58 anni Il suo post è commovente
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dolore dell’attaccante del Napoli. Romelu Lukaku ha annunciato con grande commozione la morte del padre Roger, scomparso all’età di 58 anni. Il calciatore del Napoli ha deciso di svuotare il proprio profilo Instagram, cancellando ogni foto, per lasciare spazio soltanto al ricordo del genitore. In un post toccante, Lukaku ha scritto: “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò eternamente grato e riconoscente. La vita non sarà più la stessa”. Parole che hanno profondamente colpito i suoi milioni di follower, sorpresi dalla notizia improvvisa. Il ricordo commosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
