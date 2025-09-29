Lutto per Lukaku l’annuncio social dell’azzurro è da brividi | cosa è successo

Sono ore tristissime per Romelu Lukaku e la sua famiglia. Il calciatore, tramite social, ha annunciato una perdita molto dolorosa. Oggi è un giorno molto complesso per Romelu Lukaku e la sua famiglia. Il calciatore, fermo ai box da diverse settimane, è costretto a fare i conti con una dolorosa perdita improvvisa. L’annuncio è arrivato direttamente dal belga, il quale tramite il proprio profilo social ha annunciato il tutto. Lutto per la famiglia Lukaku: è morto il padre del calciatore azzurro. Sono minuti molto complessi in casa Lukaku. Il calciatore belga, attualmente al Napoli, è costretto a fare i conti con una notizia difficilissima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

