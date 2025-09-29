Lutto per Lukaku l’annuncio social dell’azzurro è da brividi | cosa è successo
Sono ore tristissime per Romelu Lukaku e la sua famiglia. Il calciatore, tramite social, ha annunciato una perdita molto dolorosa. Oggi è un giorno molto complesso per Romelu Lukaku e la sua famiglia. Il calciatore, fermo ai box da diverse settimane, è costretto a fare i conti con una dolorosa perdita improvvisa. L’annuncio è arrivato direttamente dal belga, il quale tramite il proprio profilo social ha annunciato il tutto. Lutto per la famiglia Lukaku: è morto il padre del calciatore azzurro. Sono minuti molto complessi in casa Lukaku. Il calciatore belga, attualmente al Napoli, è costretto a fare i conti con una notizia difficilissima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: lutto - lukaku
#versoMilanNapoli La prima vera porta buttata a terra in pieno stile Romelu Lukaku con la Maglia Azzurra. L’ultima poesia georgiana, che Napoli non lo sapeva ancora che il pallone messo all’angolino alla sinistra di Mike Maignan sarebbe stato l’ultimo capol - facebook.com Vai su Facebook