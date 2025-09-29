Lutto per Lukaku | è morto il papà Le struggenti parole del calciatore azzurro

Un grande lutto ha colpito l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku e la sua famiglia. L'azzurro - fuori per infortunio - piange l'amato papà Roger, anche lui calciatore. “Grazie, mi hai insegnato tutto quello che so. Ti apprezzo e ti sarò sempre grato. Non sarà più la stessa la vita. Guidami e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Lutto per Lukaku, l’annuncio social dell’azzurro è da brividi: cosa è successo

Lutto in casa Lukaku, &#232; morto il padre Roger a 58 anni: "La vita non sarà più la stessa" - Le notizie rilanciate in Belgio da diversi media, fra cui Le Soir e HLN, sono state confermate dal centravanti del. Lo riporta tuttomercatoweb.com

