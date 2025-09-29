Lutto per Lukaku è morto il padre Roger | aveva 58 anni

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Grazie per avermi insegnato tutto quello che so". Scrive così Romelu Lukaku, giocatore del Napoli, per ricordare il padre Roger morto a 58 anni. L'attaccante ha cancellato tutte le sue foto su Instagram per lasciare spazio alla memoria del defunto genitore. La notizia della sua scomparsa è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lutto - lukaku

Lutto per Lukaku, l’annuncio social dell’azzurro è da brividi: cosa è successo

Lutto per Lukaku: è morto il papà. Le struggenti parole del calciatore azzurro

Grave lutto per Lukaku: è morto il padre

lutto lukaku 232 mortoLutto in casa Lukaku: morto il papà di Romelu e Jodan - Lutto per Romelu e Jordan Lukaku, il papà Roger &#232; venuto a mancare quest'oggi all'età di 58 anni. laziopress.it scrive

lutto lukaku 232 mortoGrave lutto per Lukaku, morto il padre Roger. Il dolore dell'attaccante: "Non sarò più lo stesso senza di te" - Sono giorni terribili per Romelu Lukaku, &#232; morto a soli 58 anni il padre Roger. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Lukaku 232 Morto