Lutto per Lukaku è morto il padre Roger | aveva 58 anni
"Grazie per avermi insegnato tutto quello che so". Scrive così Romelu Lukaku, giocatore del Napoli, per ricordare il padre Roger morto a 58 anni. L'attaccante ha cancellato tutte le sue foto su Instagram per lasciare spazio alla memoria del defunto genitore. La notizia della sua scomparsa è. 🔗 Leggi su Today.it
