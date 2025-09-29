Lutto nel calcio dramma straziante | addio ad un volto noto
Il lutto che ha colpito il mondo del calcio è davvero straziante: addio al volto noto, quante lacrime tra i tifosi. Un altro lutto ha travolto il mondo del calcio. La notizia si è sparsa nelle scorse ore e ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati sportivi: l’addio al volto noto è davvero un dolore enorme per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di apprezzarne non solo le grandi doti professionali, ma anche le qualità umane. Sergio Di Sciascio è venuto a mancare nella giornata di venerdì 26 settembre all’Ospedale Civile di Pescara, dove era ricoverato da una settimana, per un’insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: lutto - calcio
Lutto nel calcio italiano: scomparso a 91 anni lo storico presidente
Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni
Calcio italiano in lutto, tifosi bianconeri in lacrime: è morto dopo una gita
Lutto nel mondo del giornalismo e fra gli appassionati di calcio. Addio al primo moviolista della TV. #carlosassi #Moviola #televisione #tv - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio in lutto, ex #Arsenal muore dopo un grave infortunio cerebrale: il dramma dopo la partita - X Vai su X
Calcio in lutto. Addio a Lazzeretti. Fu attaccante granata e del Tuttocuoio - Calcio di provincia in lutto per la scomparsa di Giancarlo Lazzeretti, avvenuta all’età di 85 anni all’ospedale di Pontedera nella notte tra mercoledì e giovedì. Come scrive lanazione.it