Lutto nel calcio dramma straziante | addio ad un volto noto

Il lutto che ha colpito il mondo del calcio è davvero straziante: addio al volto noto, quante lacrime tra i tifosi. Un altro lutto ha travolto il mondo del calcio. La notizia si è sparsa nelle scorse ore e ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati sportivi: l’addio al volto noto è davvero un dolore enorme per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di apprezzarne non solo le grandi doti professionali, ma anche le qualità umane. Sergio Di Sciascio è venuto a mancare nella giornata di venerdì 26 settembre all’Ospedale Civile di Pescara, dove era ricoverato da una settimana, per un’insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

